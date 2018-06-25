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Vivo разрабатывает 3D-систему

Vivo разрабатывает 3D-систему

Vivo, по сообщениям сетевых источников, проектирует собственную систему для распознавания владельцев смартфонов по лицу.

Речь идёт о 3D-технологии на основе так называемой времяпролётной камеры (ToF, time-of-flight), сообщает «3Dnews».

Такие устройства служат для измерения глубины сцены. Принцип работы ToF-камеры заключается в измерении времени движения света от источника до объекта и отражённого света до специального датчика.

Сенсоры новой системы Vivo теоретически смогут располагаться непосредственно за дисплеем. Это позволит создавать безрамочные аппараты, лишённые выреза в экране.

Среди достоинств проектируемой системы названы высокая точность, возможность работы в различных условиях освещённости и возможность распознавания лица с довольно большого расстояния.

Технология позволит не только разблокировать мобильное устройство, но и подтверждать денежные транзакции. Система может дебютировать на смартфонах Vivo топового уровня уже в текущем году.

По материалам Комментарии
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