Chevrolet представила новый кроссовер Blazer (фото)

Компания Chevrolet представила свой новый пятиместный кроссовер Blazer. Новинка будет предложена в трех версиях – базовой, Premier и RS.

Автомобиль имеет внешность в стиле нового Camaro. Он получил крупную решетку радиатора, а также светодиодную оптику, широкие колесные арки и спойлер.

Салон автомобиля укомплектован 8-дюймовым цветным дисплеем, мультимедийной системой hevrolet Infotainment 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Водителю будет доступен широкий спектр функций, среди которых адаптивный круиз-контроль, функция обнаружения пешеходов, системы предотвращения столкновений, камера заднего вида, а также система удержания в полосе движения.