В Украине маршрутки заменят неолайнерами - Омелян

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии, планирует до 2030 года полностью отказаться от современных украинских маршруток. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам», – сказал он.

Отметим, что в конце прошлого месяца Кабинет Министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Эта стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. В рамках стратегии будет внедрена программа подготовки и развития персонала, будет повышена прозрачность принятия решений, улучшат тарифное регулирование рынка транспортных услуг.

Постепенно в Украине будет увеличиваться доля контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет легче.