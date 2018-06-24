Porsche приобрела 10% Rimac для своих спортивных электромобилей

Легендарная немецкая марка Porsche и молодая хорватская компания Rimac привезли на автосалон Geneva Motor Show в марте 2018 года новые наработки в области спортивных электрокаров в лице концептов Mission E Cross Turismo и Concept Two соответственно. Теперь два производителя готовы начать тесное сотрудничество, подкреплённое покупкой Porsche 10 % акций Rimac Automobili.

Помимо собственных концептуальных разработок, Rimac добилась заметных успехов, например, поставляя батареи для грядущего гибридного спорткара Aston Martin Valkyrie или Jaguar E-Type Zero, родстера образца 1968 года с электродвигателем, который королева Британии подарила недавно принцу Гарри на свадьбу. Rimac также поставляет аккумуляторы и другие компоненты производителю люксовых электромобилей Koenigsegg.

Мотивация Porsche в этой сделке в том, чтобы использовать опыт Rimac для ускорения разработок собственных электрокаров. «Rimac впечатляюще зарекомендовала себя в области электромобилей, — отметил заместитель председателя правления Porsche AG Лутц Меске (Lutz Meschke). — Идеи и подходы Rimac чрезвычайно перспективны, поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество с этой компанией в форме совместных разработок».

Упомянутый полностью электрический двухместный суперкар Rimac Concept Two обладает невероятными 1914 лошадиными силами, разгоняется до сотни за 1,9 секунды, достигает скорости 415 км/ч и может на одном заряде преодолеть 650 км. Корпус машины, хоть и не отличается оригинальностью дизайна, но имеет тщательно продуманную аэродинамику для оптимизации воздушного потока и охлаждения. Двери типа «крыло бабочки» обеспечивают удобную посаду и выход из автомобиля.