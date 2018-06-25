Пользователи интернета сбегают из соцсетей (исследование)

Около 40% пользователей интернета за последний год удалили свой аккаунт хотя бы в одной из социальных сетей.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провело маркетинговое агентство Edelman.

Специалисты прокомментировали, что это связано с “кризисом доверия к социальным сетям”, пишет Сегодня.

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Социологи считают, что проблемы конфиденциальности и распространение поддельных новостей способствуют недоверию людей к соцсетям.

Причем 70% респондентов ожидают, что отток посетителей и рекламодателей окажет давление на сайты, которые будут работать с такого рода контентом, и устранят его. Как выяснилось, для них также важен контекст — 48% заявили, что если его реклама появляется рядом с жестоким контентом или злобными комментариями, то это вина бренда.

“Мы узнали, что существует серьезная нехватка доверия к социальным медиа во всех регионах мира. Это крик сердца, люди боятся. Они возмущены нарушением их конфиденциальности и не уверены в правде из-за распространения ложных новостей”, — отметил президент и генеральный директор Edelman Ричард Эдельман.

Эдельман призвал компании быть честными в том, как они используют социальные сети, в том числе для рекламы, заявив, что люди хотят четко идентифицировать, когда контент оплачен, а когда их данные собирает площадка.