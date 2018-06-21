Порошенко: закон о нацбезопасности дает новые возможности

Закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего с США.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

“Этот закон (о нацбезопасности, – ред.) – весомый шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время я намерен закрепить его в Конституции”, – заявил Порошенко, добавив, что закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества, прежде всего с США и “это касается и поставки современных оборонных вооружений, и не только “Джавелинов”.

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Порошенко также отметил, что закон о нацбезопасности вводит передовые мировые стандарты в украинской армии, в деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. “Он (закон о нацбезопасности, – ред.) укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, прозрачность оборонного бюджета. Когда мы имплементируем этот закон, Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО”, – отметил он.