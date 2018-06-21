SpaceX испытывает новый космический корабль

Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в исследовательском центре Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо. Об этом сообщила пресс-служба компании в Instagram.

Испытания должны показать способность Crew Dragon противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.

После завершения тестов корабль доставят в Космический центр Кеннеди во Флориде, откуда он совершит первый рейс.

Напомним, компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).