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SpaceX испытывает новый космический корабль

SpaceX испытывает новый космический корабль

Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в исследовательском центре Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо. Об этом сообщила пресс-служба компании в Instagram.

Испытания должны показать способность Crew Dragon противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.

После завершения тестов корабль доставят в Космический центр Кеннеди во Флориде, откуда он совершит первый рейс.

Напомним, компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

По материалам УНН
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