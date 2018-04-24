День финансов, 24 апреля: #Будеттолькодорожать?

Вторник, 24 апреля. Меньше курить. Меньше мусорить. Меньше ездить.

С мая подорожает проезд в поездах. Например, стоимость проезда в купе ночным поездом в среднем увеличится на 100 грн. От повышения цен на билеты УЗ в этом году планирует получить примерно 400-500 миллионов гривен.

С утра также появилась информация, что “Киевпастранс” намерен повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте. Якобы с 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 гривен. В результате “Киевпастранс” прогнозирует получить 1 117,4 млн гривен доходов от перевоза пассажиров по итогам 2018 года.

Днем КГГА прокомментировала пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте, пообещав, что решение о пересмотре стоимости проезда в столице детально будет изучаться и обязательно будет вынесено на общественное обсуждение.

А вот “Киевкомунсервис” намерен повысить тарифы на вывоз мусора. Соответствующее решение должна утвердить Киевская городская государственная администрация. Сообщается, что для населения вывоз мусора подорожает на 34%.

Могут “взлететь” цены и на сигареты. Через несколько лет средняя стоимость пачки сигарет в Украине поднимется до 94-100 грн. Такое подорожание уже заложено в принятых правках в Налоговому кодексу.