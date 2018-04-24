Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 599 0

С мая подорожает проезд в поездах: на что потратят деньги

С мая подорожает проезд в поездах: на что потратят деньги

В Украине с мая подорожает проезд в поездах. До конца года цены поднимут еще на 12%.

Например, стоимость проезда в купе ночным поездом в среднем увеличится на 100 грн.

Исполняющий обязанности председателя правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов заверил, что вместе с повышением цен на проезд улучшат сервис и качество предоставления услуг.

“Конечно, да (улучшится сервис). От подорожания билетов на проезд мы в этом году должны получить примерно 400-500 миллионов гривен. При этом на этот год мы запланировали капитальные инвестиции в пассажирское хозяйство около 5 миллиардов гривен. Если говорить в конкретных вагонах, то это – примерно 200 новых вагонов и капитально отремонтированных мы планируем запустить в этом году. Это больше, чем 10 полных составов поездов. Новые вагоны – отремонтированные или новоприобретенные – могут быть основным залогом лучшего сервиса для пассажиров. В старых вагонах это делать гораздо труднее”, – сказал Кравцов.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018