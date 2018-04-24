Почти 100 грн: как в Украине могут "взлететь" цены на сигареты (инфографика)

Через несколько лет средняя стоимость пачки сигарет в Украине поднимется до 94-100 грн. Такое подорожание уже заложено в принятых правках в Налоговому кодексу (НК).

На днях Министерство финансов презентовало еще один законопроект, который окончательно исключит возможность продавать украинцам дешевые сигареты.

Доля акциза в стоимости сигарет должна будет составлять около 60%.

В правительстве уверены, что количество продаваемых сигарет может сократится почти в два раза, а вот поступления в бюджет наоборот увеличатся.

Для примера, согласно пояснительной записке к закону о внесении изменений в НК, в Великобритании средняя цена на пачку сигарет составляет более 376 грн. Розничная стоимость зависит от трех составляющих: акциза, НДС и стоимости самих сигарет. Акцизные ставки к 2024 году постепенно должны поднять до европейского уровня. А доля акциза должна составлять 60% от общей стоимости.

Так, уже через 5-6 лет, акциз на 1000 сигарет повысят до 90 евро. И если 90 евро – 60%, то общая стоимость может достичь 150 евро за тысячу штук, или же 3 евро за 20 сигарет (стандартная пачка). По действующему курсу это 96 грн. Стоит также учитывать, что гривна постепенно девальвирует, а акцизные ставки закреплены в европейской валюте.

Правки в Налоговый кодекс уже приняты. Сейчас же Минфин предлагает исключить возможность продавать дешевые сигареты, обязав компании выполнять требование по доле акцизной составляющей.

“Введение этого механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, которая сейчас наблюдается в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке. Кроме того, Украина выполнит свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, введение минимальной акцизной нагрузки на табачные изделия”, – пишет в пояснительной записке замминистра финансов Сергей Марченко.

Если документ примут, уже летом 2018-го минимальная стоимость пачки сигарет увеличится до 25,5 грн, а бюджет дополнительно получит 57 млн грн.