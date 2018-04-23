Украинцев ждут субсидии по-новому: в Кабмине анонсировали изменения

Монетизация субсидий будет осуществляться в один этап – с 1 января 2019 года субсидии населению будут предоставлять наличными. В то же время, Минсоцполитики готовит изменения в системе субсидирования. Об этом сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

“Монетизация субсидий предусматривает один этап. Согласно законодательству, с 1 января 2019 года выплаты льгот и субсидий должны осуществляться наличными средствами непосредственно потребителю. Такие выплаты могут осуществляться на основе различных подходов в отношении отдельных видов потребителей: например, есть виды услуг, предоставляемых централизованно, и здесь достаточно сложно работать с потребителем (централизованное отопление, водоснабжение и т.д.). Поэтому мы планируем сделать два различных механизма: отдавать средства населению как выплату и перечислять на определенные счета в банках, обеспечивать целевое использование этих средств”, – рассказал Музыченко.

Как уточнил Музыченко, непосредственно монетизация не повлияет на показатели субсидий: ни на размер, ни на количество. Однако, по его словам, в Минсоцполитики работают над изменением параметров назначения субсидий населению.

“Окончательное решение за правительством, но мы сейчас работаем над этим. Поскольку сегодня эффективность программы предоставления жилищных субсидий оставляет желать лучшего. Для повышения эффективности … мы разрабатываем изменения, которые позволят стимулировать отдельные категории населения иметь официальное трудоустройство, демонстрировать официальные доходы и т.д.”, – добавил Музыченко.

Как известно, некоторые украинцы отказываются от “белых” доходов, в частности, чтобы сохранить субсидии. “Пособие по безработице, теневая занятость где-нибудь и субсидия сегодня — гораздо выгоднее, чем просто белая зарплата, с которой отсчитают часть налогов и внушительную сумму на “коммуналку”. Кроме того, есть и другая причина неохоты официально оформляться на работу. Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить”, – объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.