Как будут поступать в магистратуру в 2018 году

Минобразования определило порядок поступления в магистратуру по технологии внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Вступительные экзамены с технологией ВНО будут сдавать поступающие на специальности Гуманитарные науки (кроме специальности Филология), Социальные и поведенческие науки, Журналистика, Право, Сфера обслуживания и Международные отношения.

Для поступления на Право и Международные отношения нужно будет сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку. Кроме того, необходимо сдать единый профильный вступительный экзамен по праву и общим юридическим компетенциям.

Поступающие в магистратуру по другим специальностям будут сдавать только экзамен по иностранному языку.

Регистрация участников начнется 14 мая и продлится до 5 июня. Экзамен по иностранному языку состоится 11 июля, а по праву — 13 июля.

Для регистрации поступающему нужно будет обратиться в приемную комиссию одного из выбранных вузов. Подтверждением регистрации является выданный комиссией экзаменационный лист. После этого на сайте УЦОКО для каждого зарегистрированного поступающего создадут кабинет участника, доступ к которому будет по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

В этом кабинете, в частности, будет размещено приглашение-пропуск с информацией о пункте тестирования. Испытание начнется в 10.00, допуск в пункт будет открыт за 45 минут и закрыт за 10 минут до начала.