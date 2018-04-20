Цены на украинский ячмень достигли 4-летнего максимума

Стоимость украинского ячменя в глубоководных портах Украины на условиях поставки FOB выросла до $208-218/т, что на 27% превышает уровень цен прошлого года. Такая стоимость на отечественную зерновую культуру стала рекордной с конца 2014 года. Об этом сообщили в «Украинском клубе аграрного бизнеса».

Напряженный мировой баланс еще в начале маркетингового года поддерживал рост стоимости ячменя – мировое производство сократилось в 2017/2018 МГ до 142,4 млн тонн, что на 3,5 млн тонн меньше показателя прошлого года.

Ольга Харабара, аналитик рынка зерновых и масличных культур Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», отмечает, что ключевым фактором уверенного роста цен на ячмень за последние несколько месяцев стал нестабильный спрос со стороны Саудовской Аравии, которая является ключевым импортером данной зерновой в мире. В 2017 году Украина отгрузила в эту страну 2 млн тонн ячменя, что составило 57% от общего объема экспорта.

В этом году спрос из Саудовской Аравии не имеет устойчивого характера – тендеры на закупку проводятся нечасто, однако объемы довольно значительны. На последнем тендере Зерновая организация Саудовской Аравии (SAGO) объявила о закупке 1 млн тонн ячменя, на предыдущем было закуплено 0,9 млн тонн.