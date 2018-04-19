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Прогресс в реформах в Украине замедлился, - МВФ

Прогресс в реформах в Украине замедлился, - МВФ

В 2014-2015 годах Украина, работая в программе Международного валютного фонда (МВФ), достигла значительного прогресса в реализации реформ, но теперь реформы замедлились.

Об этом в ходе ежегодного весеннего собрания МВФ и Всемирного банка заявил заместитель директора Департамента бюджетной политики Фонда Абдел Сенхаджи, отвечая на вопрос РБК-Украина.

“К сожалению, в последние несколько лет прогресс Украины замедлился. И Фонд ведет переговоры с украинскими властями по поводу соблюдения условий программы МВФ для Украины”, – уточнил он.

Приоритеты, которые являются ключевыми для пересмотра программы, остаются прежними, подчеркнул Сенхаджи. Речь идет, в первую очередь, об антикоррупционной реформе, в частности, о создании Антикоррупционного суда, использовании автоматической деполитизированной формулы для определения цены газа для населения. “Мы надеемся, что реализации этих положений программы удастся достичь, и мы вместе с Украиной благополучно начнем пересмотр программы”, – заявил чиновник МВФ.

По материалам РБК-Украина
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