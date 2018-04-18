Фонд гарантирования продал активов на 310 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 32 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 309,51 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 32 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 309,51 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Из них на 269,29 млн гривен состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 39,40 млн гривен – по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,22 млн гривен получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,60 млн гривен – от продажи других активов.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации Эрдэ банка и банка Таврика.