Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 19 0

Фонд гарантирования продал активов на 310 миллионов

Фонд гарантирования продал активов на 310 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 32 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 309,51 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 32 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 309,51 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Из них на 269,29 млн гривен состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 39,40 млн гривен – по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,22 млн гривен получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,60 млн гривен – от продажи других активов.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации Эрдэ банка и банка Таврика.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018