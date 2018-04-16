«Укрзалізниця» нарастила капинвестиции до 11 млрд грн

Аудиторская компания Е&Y подтвердила получение госкомпанией ПАО «Укрзалізниця» прибыли по результатам прошлого года в размере 100 миллионов гривен, — передает пресс-служба ж/д предприятия со ссылкой на его председателя правления Евгения Кравцова.

«100 млн гривен прибыли в 2017 году. Е&Y заявила об улучшении финансового результата «Укрзалізниці» и выход на прибыльную деятельность», — отрапортовал топ-менеджер.

По его словам, ПАО выходит «на новый уровень экономической стабильности». Убыток за 2016 г. исчислялся миллиардами и составил 7,3 млрд грн. «А сегодня имеем показатель доходности в 100 млн грн в год. В 2017-м финансовый результат общества улучшился на 7,4 млрд грн», — сообщил г-н Кравцов.

Он отметил, что благодаря начавшимся реформам доходы компании в 2017 г. росли более высокими темпами (+ 12,9%), чем расходы (+ 1,8%), что в итоге и позволило улучшить финансовый результат общества на 7,4 млрд грн.

Также по итогам деятельности ПАО «УЗ» в 2017 г. отмечается рост показателя EBITDA на 390 млн грн (+ 2%), который достиг 20,6 млрд грн, что положительно влияет на восприятие компании на западных финансовых рынках. Коэффициент соотношения чистых заимствований к показателю EBITDA остается на оптимальном уровне 1,65 при нормативном не выше 3.

В релизе также подчеркивается, что кроме этого в 2017 г. «Укрзалізниця» существенно увеличила капитальные инвестиции — до 10,9 млрд грн (+ 58%), благодаря чему обеспечила наибольшее обновление основных средств за последние 4 года.