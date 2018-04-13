В Мексике выигранный в лотерею автомобиль спрятали под землей на 50 лет

В городе Охинага, штат Чиуауа, Мексика, провели розыгрыш нового автомобиля, который потом закопали в землю. По задумке организаторов лотереи, машина, доставшаяся одному из местных жителей, должна превратиться в капсулу времени.

Местным жителям, большинство из которых не могут позволить себе даже подержанное авто, данная идея не понравилась, и они требовали отдать машину победителю.

Горожане даже обратились за помощью к властям, однако лотерея была частной, а потому повлиять на нее было невозможно. Машину опустили в бетонную яму и замуровали, положив в нее фотографии, письма и другие вещи из 2018 года, которые могут быть интересны в будущем.

Авто должны откопать спустя 50 лет и получат его потомки победителя лотереи.