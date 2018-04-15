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Американские полицейские получили аппараты для взлома iPhone

Американские полицейские получили аппараты для взлома iPhone

Американские полицейские активно скупают относительно недорогое оборудование, предназначенное для взлома смартфонов Apple.

Утверждается, что небольшая коробочка, стоимость которой варьируется от $15 000 до $30 000 в зависимости от версии, способна пробиться даже сквозь защиту iPhone X под управлением iOS 11.

О точном количестве GrayKey в распоряжении полиции неизвестно, однако в “Секретной службе США” сообщили о планах приобрести десяток таких устройств, не прочь их получить в Управлении по борьбе с наркотиками, девайсы уже есть у Госдепа и ряда полицейских управлений, передает Motherboard.

Устройство за $15 тыс. требует подключения к интернету и позволяет взломать 300 смартфонов Apple. Версия за $30 тыс. работает офлайн и не имеет никаких ограничений на работу.

По материалам bigmir.net
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