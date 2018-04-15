Стало известно, сколько зарабатывают фрилансеры в Украине

Фриланс-биржа Frelancehunt подсчитала средние рейты украинских фрилансеров на внутреннем рынке.

В данной аналитике учтены расценки 30 тыс. пользователей. Больше всего специалистов работает в сфере дизайна — 25%, копирайтинга (работа с текстами) — 23%, услуг — 22%, программирования — 22%, продвижение — 6% и аудио, видео — 5%. Из них наиболее оплачиваемым направлением является программирование.

Средние цены на услуги программистов на Freelancehunt варьируются от $8 до $22 в час. Зависят они от владения языками и конкретной специализации. Системные администраторы не менее востребованы, чем программисты. Стоимость их часа работы — от $10 до $17, что лишь на 10-15% меньше. Не только программисты являются самыми высокооплачиваемыми специалистами. Также ценятся консалтинговые — $20, юридические — $17-19 в час и бухгалтерские услуги — $9.

Дороже всего клиентам обходится тизерная реклама и генерация лидов — около $17 будет стоить час специалиста, дешевле — email-маркетинг — $8 в час.

Цены на услуги дизайнеров невысоки, хотя все зависит от навыков специалиста, временных затрат на исполнение и конкретного направления. Например, дешевле всего будут стоить услуги по обработке фото и оформлению страниц в социальных сетях — $6-7, дороже — дизайн мобильных приложений и разработка шрифтов — $13-14. Другие дизайнерские услуги стоят в диапазоне $9-11 в час.

Одними из самых недорогих направлений являются переводы и различная работа с текстами. Выше всего ценятся локализации персонального оборудования, веб-сайтов, игр, мобильных приложений и т.п. Также услуги на разработку технической документации ценятся выше, чем копирайтинг, написание дипломных работ или редактирование текстов.