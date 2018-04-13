Как купить подержанную иномарку из США

Украинцы все активнее закупают автомобили из-за границы. Доля первых регистраций на вторичном рынке уже перевесила сегмент новых автомобилей.

В частности, все более популярным становиться пригон автомобиля из-за океана, в основном, это машины представленные на американских аукционах.

Например, популярностью у наших граждан пользуются такие аукционы как IAA-Insurance Auto Auctions и Copart. Если вы решили заказать себе автомобиль на аукционе из США воспользуйтесь советами которые уберегут вас от незапланированных затрат:

Предпочтительней покупать автомобиль от страховых компаний, т.к. что делал с автомобилем перекупщик узнать очень сложно.

Всегда проверяйте выбранный автомобиль как минимум по системе carfax.

Если есть возможность, полезным будет заказать осмотр авто экспертом с детальным отчетом.

Также осмотреть авто может ваш друг или знакомый если такой есть поблизости.

Предпочтение стоит отдавать автомобилям которые подходят для продажи в Калифорнии, именно для этих машин легче всего получить сертификаты соответствия в Украине, которые необходимы для постановки авто на учет.