Как купить подержанную иномарку из США

Украинцы все активнее закупают автомобили из-за границы. Доля первых регистраций на вторичном рынке уже перевесила сегмент новых автомобилей.
В частности, все более популярным становиться пригон автомобиля из-за океана, в основном, это машины представленные на американских аукционах.
Например, популярностью у наших граждан пользуются такие аукционы как IAA-Insurance Auto Auctions и Copart. Если вы решили заказать себе автомобиль на аукционе из США воспользуйтесь советами которые уберегут вас от незапланированных затрат:
Предпочтительней покупать автомобиль от страховых компаний, т.к. что делал с автомобилем перекупщик узнать очень сложно.
Всегда проверяйте выбранный автомобиль как минимум по системе carfax.
Если есть возможность, полезным будет заказать осмотр авто экспертом с детальным отчетом.
Также осмотреть авто может ваш друг или знакомый если такой есть поблизости.
Предпочтение стоит отдавать автомобилям которые подходят для продажи в Калифорнии, именно для этих машин легче всего получить сертификаты соответствия в Украине, которые необходимы для постановки авто на учет.