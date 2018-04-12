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Что сулит водителям новый автомобильный закон ЕС

Что сулит водителям новый автомобильный закон ЕС

Европейская комиссия начала разработку нового законопроекта, который позволит ужесточить и усилить меры безопасности для автомобилистов. Об этом передает Die Welt.

По словам комиссара ЕС по транспорту Виолеты Булк, производителям автомобилей теперь необходимо будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности как автомобилистов, так и пешеходов, которые в последнее время стали чаще попадать под колеса в европейских городах.

Речь идет об использовании автоматического экстренного торможения или системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения. Кроме того, планируется внедрение системы интеллектуального помощника, который будет автоматически сбрасывать скорость в различных населенных пунктах.

Переключиться на другую передачу и повысить скорость можно будет только в ручном режиме, о чем будет сообщать система.

Благодаря таким мерам можно будет снизить количество аварий на десятки процентов в 2018 году.

По материалам autonews.ua
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