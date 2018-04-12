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В АПК Украины создадут 16 тыс. рабочих мест

В АПК Украины создадут 16 тыс. рабочих мест

По состоянию на начало года в агропромышленном комплексе Украины реализуется 474 инвестиционных проекта общей стоимостью почти 41,3 млрд грн.

Завершение этих проектов создаст около 16 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства производителей (74,3%). Стоимость инвестпроектов варьируется от 0,1 млн грн до 9,6 млрд грн.

Наибольшая активность инвестиционной деятельности наблюдается в Винницкой (освоено 6,3 млрд грн капинвестиций), Киевской (1,1 млрд грн), Полтавской (0,6 млрд грн), Черкасской (0,4 млрд грн) и Сумской (0,4 млрд грн) областях.

Наибольшее количество таких проектов внедряется в Полтавской (69 ед.), Львовской (64 ед.), Винницкой (48 ед.), Черновицкой (43 ед.) и Черкасской (41 ед.) областях.

По материалам УБР
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