СМИ: криптобиржа Bittrex возобновила регистрацию новых пользователей

Спустя почти пять месяцев после того как популярная криптовалютная биржа Bittrex приостановила регистрацию новых аккаунтов, этот процесс теперь возобновлен.

Теперь для завершения регистрации нового аккаунта также будет необходима полная верификация.

Одновременно с этим Bittrex представила обновленный дизайн своего сайта и торговой платформы, повысив их уровень безопасности. Кроме того, компания также отмечает, что ее команда пополнилась бывшими сотрудниками Amazon, министерства юстиции и национальной безопасности США.

По словам CEO Bittrex Билла Шихары, на компании лежала ответственность по предоставлению пользователям «надежной платформы с великолепной службой поддержки», и именно поэтому и было принято нелегкое решение приостановить регистрацию новых пользователей.

Однако, всего через некоторое время после возобновления регистрации, руководство биржи было вынуждено временно ее отключить. Как заявили представители Bittrex, это произошло из-за наплыва новых пользователей.

На данный момент персонал биржи прилагает все усилия для того, чтобы снова открыть регистрацию в самые кратчайшие сроки.