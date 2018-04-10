Новая эра: что надо знать о 4G? (инфографика)

В начале года в Украине состоялся тендер по продаже частот в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для внедрения 4G связи. За них три крупнейших оператора «Киевстар», Vodafone и lifecell заплатили 5,4 миллиарда гривен. 4G – это следующее четвертое поколение мобильной связи. Его главные преимущества по сравнению с 3G – это скорость передачи данных и мощность сети.

Согласно спецификации Международного союза электросвязи, минимальная скорость передачи данных в сети четвертого поколения составляет 100 Мбит/с, а максимальная может достигать 1 Гбит/с. Такова скорость стабильного интернета через Wi-Fi. Тем временем максимальная скорость 3G – всего 42 Мбит/с. Например, если в сети 3G музыкальный трек будет загружаться 10 секунд, то в 4G – 1 секунду, видео в HD-формате загрузится мгновенно, а в 3G – нужно будет ждать от 1 до 5 минут.

Кроме того, сеть 4G в 10 раз мощнее и дает возможность пользоваться интернетом без «проседания» скорости большему количеству пользователей. Это особенно важно в центрах городов или других местах скопления людей. Например, на стадионе из-за большого количества подключений сеть 3G работает очень медленно или совсем выключается, а 4G способна справиться с такими нагрузками.

Чтобы пользоваться связью четвертого поколения, прежде всего нужно проверить, поддерживает ли ваш телефон частоты 4G. По словам исполнительного директора Vodafone Украина Ольги Устиновой, 43% телефонов их сети поддерживают новое поколение связи. Примерно такую ​​же статистику озвучивают и другие операторы. Собственно, большинство новых смартфонов поддерживают частоты диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц. В частности, 4G-модулями оснащены почти все телефоны Samsung, которые выпустили после 2016-го, а также iPhone Apple, начиная с четвертого поколения.

Кроме того, чтобы пользоваться 4G, в смартфоне должна стоять SIM-карта – USIM. Проверить соответствие карты и телефона можно позвонив в колл-центр. В случае необходимости ее можно заменить в фирменных магазинах мобильных операторов.

Мобильные операторы уверяют, что пока 4G интернетом можно пользоваться в рамках текущих тарифов. Однако эксперт рынка телекоммуникаций Станислав Юрасов прогнозирует, что стоимость будет меняться. По его словам, поскольку мобильные операторы инвестируют в развитие связи четвертого поколения миллиарды гривен, со временем абонентам следует ожидать увеличения тарифов на 20-40%.

Мобильная связь четвертого поколения запускается в Украине постепенно. Сегодня она работает на частоте 2600 МГц, поэтому, кроме столицы, покрытие есть преимущественно в областных центрах, в частности, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Луцке, Кропивницком, Запорожье и Херсоне.

Частота 1800 МГц, которая обеспечит более широкое покрытие, должна заработать в июле. Летом мобильные операторы обещают подключить к сети 4G еще минимум 28 городов Украины. В частности, Бровары, Ирпень, Лиманец, Бердянск, Ужгород, Мукачево, Паляницу и Яремче.

Интересно, что, согласно лицензионным условиям, в течение года операторы должны запустить 4G сеть во всех областных центрах, а за 3 года обеспечить услугой небольшие города с населением более 10 тысяч человек.

В целом развитие интернет-доступа в сельской местности традиционно невыгодно операторам, ведь спрос там маленький, а инвестиции значительные. Поэтому многие украинцы до сих пор не видели даже 3G. Со временем ситуация может измениться, ведь для внедрения широкополосного интернета в селах будет проведен отдельный тендер. Об этом сообщал Президент Украины Петр Порошенко, выступая на вручении лицензий 4G.