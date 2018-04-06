Эксперт объяснил, почему в Украине некачественные дороги

На тендерах по строительству украинских дорог побеждает компания, которая предлагает самую низкую цену. При этом никто не проверяет качество выполненных работ.

“Сейчас дороги Украины ужасного качества. Мы готовы помогать контролировать качество украинских подрядчиков и построить дороги. Однако есть препятствия для участия в украинских тендерах по строительству дорог”, – заявил президент Международного благотворительного фонда “Диамант Украина” Дерек Поттомсон.

По его словам, в Украине очень трудно договориться. Кроме того, украинские компании нечестно играют на тендерах.

“Выигрывает та компания, которая уверенно дает самую низкую цену. Поэтому в будущем имеем такой результат, который есть сегодня. Никто не смотрит на то, возможно за такую ​​сумму сделать качественную дорогу. Просто положить “коврик” на асфальт. Наши аналитики четко знают, сколько это должно стоить. В то же время того ресурса, который дает Украина, недостаточно. Если хотите иметь качественные дороги, должно быть надлежащее финансирование”, – говорит он.

Часто под строительством дорог в Украине имеют в виду ремонт или их реконструкцию.

“Строить дороги с нуля – это не то, что делают в Украине. Мы уже обратились в Укравтодор с конкретными предложениями о сотрудничестве. Пока официального ответа нет”, – подчеркнул Поттомсон.

Он подытожил, что в Украине есть несколько компаний, с которыми можно сотрудничать. В то же время в стране должны быть дороги, как в ЕС.