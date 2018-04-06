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Минфин усложнит теневой оборот наличных

Минфин усложнит теневой оборот наличных

Министерство финансов разработало законопроект, который создаст условия для дистанционной торговли и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг («кэшбэки»).

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В Минфине отметили, что законопроект повысит прозрачность расчетов в сфере торговли и услуг, а также устранит пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО при дистанционной торговле.

Кроме того, данный законопроект будет способствовать детенизации оборота наличных средств; уменьшит коррупционные риски при администрировании налогов и сборов; защитит права потребителей на получение расчетных документов.

По материалам Финансовый клуб
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