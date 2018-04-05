Полторак сообщил, что помимо Javelin ожидают от США

Американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin будут у Украины вовремя, когда все будет готово для этого.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью “Урядовому курьеру”.

“США одними из первых поддержали нас в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. Да, мы ожидаем от США “Джавелины” (Javelin), и они будут у нас вовремя – тогда, когда все будет готово для этого. Ни на день раньше, но и ни днем ​​позже”, – сказал Полторак.

По его словам, украинские силы будут иметь противотанковые ракетные и антиснайперськи комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и некоторые другие вещи.

“Путин недавно заявил о наличии у российской армии новых образцов вооружений, в частности ракет. Риторика ежегодного отчета Путина свидетельствует, что вектор внешнеполитической деятельности РФ – агрессия. Поэтому решение Вашингтона о предоставлении нам вооружений в такой ситуации трудно переоценить”, – добавил министр.

При этом он добавил, что украинский оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, и отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны конкурировать даже с лучшими мировыми образцами.