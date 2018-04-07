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Сравнили стоимость аренды сельхозземель в Украине и Европе (инфографика)

Сравнили стоимость аренды сельхозземель в Украине и Европе (инфографика)

В Украине зафиксирована низкая цена аренды одного гектара сельскохозяйственной земли среди европейских стран. Об этом сообщает «Экономический дискуссионный клуб». Согласно данным Госгеокадастра по состоянию на 1 января 2018 года, нормативная денежная оценка одного гектара пашни в среднем по стране составляла 27,5 тыс. грн, то есть около 840 евро.

Дороже пашня оценена в Черкасской области – почти 34 тыс. грн/га (около €1,05 тыс.), дешевле всего – в Житомирской области – 21,2 тыс. грн/га (около 650 евро). В странах Евросоюза самая дорогая аренда земли сельхозназначения в Нидерландах – 791 евро/га, а самая дешевая – в Латвии – 46 евро/га. В 2017 году в Украине средний размер платы за аренду одного гектара сельскохозяйственной земли составил 1369 грн (41 евро).

Самая высокая арендная плата за гектар зафиксирована в Черкасской (2962 грн), Полтавской (2553 грн), Харьковской (2111 грн) и Сумской (2100 грн) областях. Дешевле всего пользование землей обходилось в Закарпатской (719 грн/га) и Запорожской (795 грн/га) областях.

По материалам УБР
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