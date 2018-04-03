Украину вычеркнули из черного списка по отмыванию денег

Украина, исходя из результатов проверки международных экспертов Moneyval, не попадает в черные списки стран, отмывающих деньги и финансирующих терроризм, в то время как есть европейские страны, рискующие попасть в этот список. Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза, пишет Сегодня.

“Если по результатам первого и второго раунда проверки Украина попадала в эти списки, то сейчас речь не идет о включении нашей страны в какие-либо списки”, – сказал Береза.

При этом он подчеркнул, что проверка охватывала все секторы экономики и все государственные структуры, и международные эксперты особо отметили усилия банковского сектора Украины в направлении борьбы с отмыванием денег.

Напомним, ранее международные эксперты приравняли Украину по оценке борьбы с отмыванием денег к таким странам, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария. Эксперты отметили значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества Украины по этому вопросу, а также положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.

В то же время, по данным специалистов, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег.