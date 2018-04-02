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ФГИ существенно урезал список крупных объектов приватизации

ФГИ существенно урезал список крупных объектов приватизации

Фонд государственного имущества Украины пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, исключив из них контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго и “Донбассэнерго”.

Соответствующее решение принято в связи со вступлением в силу закона “О приватизации государственного и коммунального имущества”.

Сообщается, что в новых списках также отсутствуют 75,22% акций “Турбоатома”, 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, 50% – “Азовмаша”, 40% – “Свит ласощив”.

До этого планировалось продать Криворожскую, Днепровскую, Херсонскую и Николаевскую ТЭЦ, однако в новых списках оставлена только Николаевская.

Кроме того, в обновленном перечне подлежащих приватизации объектов остались только 99,567% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,995% – “Сумыхимпром”, 68,009% – Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,29% -“Центрэнерго”. При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс запланировано на май, “Центрэнерго” – на июнь.

Существенное сокращение списка в ФГИ объяснили тем, что только вышеуказанные объекты приватизации подпадают под переходные положения нового закона.

По материалам УБР
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