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Великобритания выделит более $1 млрд на программу перевооружения подлодок ракетами

Великобритания выделит более $1 млрд на программу перевооружения подлодок ракетами

Великобритания намерена дополнительно выделить 800 млн фунтов стерлингов ($1,13 миллиарда) в бюджет Министерства обороны на следующий финансовый год. Об этом пишет “Европейская правда” со ссылкой на Defense News.

Большая часть этого финансирования — 600 млн фунтов — будет изъята из резервного фонда в 10 млрд фунтов для программы подводных лодок “Дредноут”.

Дополнительные средства необходимы, чтобы программа по перевооружению лодок ракетами Trident не отставала от графика. Общая ее стоимость 31 млрд фунтов.

“Это гарантирует, что работа по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса продолжится по расписанию, и это еще один признак глубокой приверженности правительства к сохранению нашей страны”, — заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй.

В прошлом году в правительственном отчете содержались оговорки, что план модернизации субмарин “находится под большим риском стать недосягаемым”, с возможным превышением стоимости на 20 млрд фунтов стерлингов в течение следующего десятилетия.

По материалам Дело
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