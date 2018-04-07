Данные ряда проведенных исследований свидетельствуют, что бизнес пытается отойти от традиционной стратегии, при которой сотрудники пользуются своими личными смартфонами и планшетами в рабочих целях. Альтернативой становится закупка устройств самими корпорациями.

Крупные корпорации пытаются найти более выгодные способы обеспечения корпоративной мобильности, чем популярная на сегодняшний день модель BYOD (Bring Your Own Device — «Принеси свое устройство»). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками компании CCS Insight.

«60% опрошенных нами компаний в последние три года использовали стратегию BYOD, и они пока не готовы от нее отказываться, — говорит вице-президент CCS Insight Ник МакКуайр (Nick McQuire). — Но нужно понимать, что, когда мы говорим о BYOD, дьявол кроется в мелочах. И BYOD — далеко не единственный существующий вариант».

Результаты исследования показали, что за последний год корпоративные закупки мобильных устройств выросли на 7%. Это свидетельствует о повышении популярности альтернативной стратегии COPE/COBO.