Subaru задействует технологию распознавания лиц для обнаружения усталости водителя

Новый Subaru Forester, один из бестселлеров бренда в США, дебютировал на Нью-Йоркском международном автосалоне.

Помимо фирменной системы помощи водителю EyeSight в нём имеется совершенно новая функция для обеспечения безопасности водителя: распознавание лиц DriverFocus.

DriverFocus описывается компанией как «система мониторинга водителя, использует программное обеспечение для выявления признаков его усталости или отвлечения».

Эта функция, по утверждению автопроизводителя, впервые используемая в сегменте кроссоверов, позволяет распознать до пяти водителей и может запоминать их предпочтения по поводу положения сиденья, предустановок режима климат-контроля и информационно-развлекательной системы.

DriverFocus входит в стандартную комплектацию самой дорогой модификации Tourer для конечных пользователей Forester, цена которой пока неизвестна.

В свою очередь, EyeSight является стандартной системой поддержки водителя для всех версий Forester, с адаптивным круиз-контролем, автоматическим торможением в случае опасности столкновения с едущим впереди автомобилем, ассистентом рулевого управления, а также функциями предупреждения о выезде с полосы движения и информирования о начале движения автомобиля, находящегося впереди.

Cadillac также имеет систему мониторинга водителя, но в ней используются инфракрасные камеры для отслеживания движения глаз, а не технология распознавания лиц.