В Украине вводят новое требование к нотариусам

Кабинет Министров Украины утвердил для нотариусов правила представления отчетов о договорах купли-продажи недвижимости и уплате пенсионного сбора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства соцполитики пишет Сегодня.

Ведомство уверено, что постановление усовершенствует контроль за уплатой сбора и обеспечит “полноту его поступлений в государственный бюджет”.

“Нотариусы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны представлять органам Пенсионного фонда … отчет о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по утвержденной форме”, – отметили в ведомстве.

По форме требуют указывать: количество заключенных договоров о купле-продаже недвижимости, стоимость этой недвижимости, сумму уплаченного пенсионного сбора.

В Минсоцполитики напомнили, что нотариус обязан проверять уплату пенсионного сбора и требовать документы о ней во время удостоверения договоров купли-продажи недвижимости.

Напомним, осенью 2017 года Минюст начал “чистку” нотариусов – власти массово лишали лицензий нечестные нотариальные конторы и “частников”.

Особое внимание властей привлекли те, кто работает по сделкам с недвижимостью. Дело в том, что в Украине заметно выросло количество афер с продажей квартир при помощи “черных” или “серых” нотариусов. Например, в Киеве нотариус незаконно переписала 52 квартиры на фирму.