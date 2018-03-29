Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 460 0

В Украине вводят новое требование к нотариусам

В Украине вводят новое требование к нотариусам

Кабинет Министров Украины утвердил для нотариусов правила представления отчетов о договорах купли-продажи недвижимости и уплате пенсионного сбора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства соцполитики пишет Сегодня.

Ведомство уверено, что постановление усовершенствует контроль за уплатой сбора и обеспечит “полноту его поступлений в государственный бюджет”.

“Нотариусы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны представлять органам Пенсионного фонда … отчет о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по утвержденной форме”, – отметили в ведомстве.

По форме требуют указывать: количество заключенных договоров о купле-продаже недвижимости, стоимость этой недвижимости, сумму уплаченного пенсионного сбора.

В Минсоцполитики напомнили, что нотариус обязан проверять уплату пенсионного сбора и требовать документы о ней во время удостоверения договоров купли-продажи недвижимости.

Напомним, осенью 2017 года Минюст начал “чистку” нотариусов – власти массово лишали лицензий нечестные нотариальные конторы и “частников”.

Особое внимание властей привлекли те, кто работает по сделкам с недвижимостью. Дело в том, что в Украине заметно выросло количество афер с продажей квартир при помощи “черных” или “серых” нотариусов. Например, в Киеве нотариус незаконно переписала 52 квартиры на фирму.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018