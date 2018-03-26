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Как возвращение заробитчан повлияет на экономику

Как возвращение заробитчан повлияет на экономику

Если трудовые мигранты пенсионного и предпенсионного возраста будут возвращаться в Украину и получать здесь пенсии, то это будет иметь негативное влияние на экономику страны. Об этом в комментарии сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Возвращение работников пенсионного и предпенсионного возраста в Украину и получение ими пенсии будет отрицательно сказываться на экономике”, — сказал он.

Эксперт объяснил, что у нас стареющая нация, как и в других странах Европы. И с каждым годом процент пенсионеров увеличивается, что накладывает на работающих большой груз.

“При существовании солидарной пенсионной системы и не развитых частных пенсионных фондах пенсия может формироваться только из налогов, которые платят работающие украинцы. В Европе эта проблема решается следующим образом — поднятием пенсионного возраста и привлечением молодых трудовых мигрантов, занимающих свободные рабочие места, создаваемые во время экономического роста и балансирующие пенсионную систему в том числе”, – добавил он.

Однако, по словам Воскобойника, для того, чтобы Украина смогла привлекать трудовых мигрантов к себе, ей нужно, чтобы экономика стабильно росла в течение десяти и более лет. Тогда появится много свободных рабочих мест, и можно будет начать привлечение мигрантов для поддержания в том числе украинских пенсионеров.

“Но готово ли принимать трудовых мигрантов украинское общество — это большой вопрос”, — отметил эксперт.

По материалам УНН
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