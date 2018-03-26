Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 155 0

В WhatsApp добавили новую платежную функцию

В WhatsApp добавили новую платежную функцию

В мессенджере WhatsApp добавлена новая платежная функция, которая сейчас проходит этап тестирования. С ее помощью платежи можно осуществлять с помощью сканирования QR-кодов. Об этом пишет Financial Express.

Реализована данная функция в последней бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.18.93. Она доступна для скачивания на Google Play Store.

Настроить ее можно, включив опцию платежей WhatsApp. Далее следует перейти в Настройки в раздел Платежи. Внизу будет находиться опция Новый платеж. Здесь же будет расположена опция Сканировать QR-код.

Сейчас данная функция работает на территориях, где была запущена платежная система WhatsApp. Однако постепенно она будет становиться доступной во всем мире. С ее помощью можно будет отправлять деньги пользователям, которые значатся в списке контактов, а также в онлайн-магазины.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018