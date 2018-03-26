В WhatsApp добавили новую платежную функцию

В мессенджере WhatsApp добавлена новая платежная функция, которая сейчас проходит этап тестирования. С ее помощью платежи можно осуществлять с помощью сканирования QR-кодов. Об этом пишет Financial Express.

Реализована данная функция в последней бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.18.93. Она доступна для скачивания на Google Play Store.

Настроить ее можно, включив опцию платежей WhatsApp. Далее следует перейти в Настройки в раздел Платежи. Внизу будет находиться опция Новый платеж. Здесь же будет расположена опция Сканировать QR-код.

Сейчас данная функция работает на территориях, где была запущена платежная система WhatsApp. Однако постепенно она будет становиться доступной во всем мире. С ее помощью можно будет отправлять деньги пользователям, которые значатся в списке контактов, а также в онлайн-магазины.