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Baidu начнёт испытывать робомобили на улицах Пекина

Baidu начнёт испытывать робомобили на улицах Пекина

Недавнее смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором робомобиль Uber наехал на пешехода, подняло множество вопросов о том, следует ли допускать тестовые самоуправляемые машины на дороги общего пользования. И пока разгораются споры, власти Китая выдали местному гиганту Baidu разрешение на испытания роботизированных автомобилей на дорогах Пекина.

Интернет-гигант Baidu активно занимается развитием технологий автопилотирования. В рамках масштабной инициативы по созданию робомобилей компания сотрудничает со многими участниками автомобильной и IT-отраслей: в их число входят Chery, FAW Group, Changan Automobile, Daimler, Ford и Great Wall Motors, а также NVIDIA.

Как сообщается, Baidu выдано разрешение на испытания самоуправляемых машин в пригороде Пекина. Для тестирования робомобилей определены три десятка дорог общей протяжённостью приблизительно 105 километров.

Ожидается, что решение китайских властей будет способствовать скорейшему выводу самоуправляемых автомобилей на коммерческий рынок. Уже в следующем году Baidu рассчитывает представить машины с автоматизацией третьего уровня: они смогут безопасно преодолевать большие расстояния при движении по автомагистралям.

К 2021 году китайский гигант намерен организовать выпуск автомобилей с четвёртым уровнем автоматизации по стандарту SAE: такие транспортные средства смогут двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.

По материалам reuters.com
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