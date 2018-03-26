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Китай разрабатывает летательный аппарат, похожий на пчелу

Китай разрабатывает летательный аппарат, похожий на пчелу

Аэрокосмический аппарат, который будет вылетать за пределы атмосферы, во время обратного вхождения в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.

Инженеры из китайского НИИ ракетных технологий CALT разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел.

Ученых вдохновило строение брюшка пчелы, которое позволяет насекомому свободно сгибаться и контролировать направление полета, сообщает Синьхуа в понедельник, 26 марта.

По словам конструктора CALT Ху Готуня, аэрокосмический летательный аппарат, который будет вылетать за пределы атмосферы, во время обратного вхождения в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.

“Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно изгибаться и контролировать направление полета”, – рассказал Ху Готунь.

На основании гибкого строения пчелиного брюшка специалисты CALT разработали для самолета носовой обтекатель, который меняется на различных стадиях полета. В ходе испытаний они обнаружили, что сменный носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20%.

“Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка”, – отметил Ху Готунь.

Ранее сообщалось, что в Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию AG600. Он может находиться в воздухе до 12 часов, его максимальная скорость – 500 километров в час.

По материалам Корреспондент.net
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