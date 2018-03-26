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Пользователи массово жалуются на проблемы с Galaxy S9

Пользователи массово жалуются на проблемы с Galaxy S9

У владельцев флагманских смартфонов от Samsung Galaxy S9 возникли проблемы с телефоном. Как они сообщают в соцсетях, у смартфонов перестал работать экран.

В большинстве случаев экран Galaxy S9 не реагирует на прикосновения. При этом некоторые из пользователей решил проблему, просто сбросив настройки до заводских. Однако у большинства пользователей проблему так и не удалось устранить.

Информацию о неисправности уже подтвердили в Samsung и добавили, что продолжают следить за проблемой, чтобы понять, действительно ли она является массовой или только ограничивается несколькими устройствами.

К слову, 23 марта в Украине стартовали продажи флагманских смартфонов Samsung. Samsung Galaxy S9/S9+ можно купить в Украине по цене 27 999 гривен и 31 999 гривен соответственно, в трех цветах: Midnight Black, Titanium Gray, Burgundy Purple.

По материалам Телеканал 24
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