Seat начнет выпускать электромобили в 2020 году

После разразившегося в 2015 году «дизельгейта» концерн Volkswagen AG начал уделять больше внимания развитию электромобилей.

Он уже почти закончил разработку специальной платформы MEB, на основе которой будут выпускаться только электрические машины. Некоторые бренды, входящие в немецкий концерн, уже представили по несколько концептов на базе MEB. Среди них наибольшую активность проявляют Audi, Skoda и сам Volkswagen.

В скором времени к этому направлению присоединится и Seat: её первый собственный электромобиль появится в 2020 году.

В данном случае речь идёт об обособленной модели, то есть она не будет иметь бензиновых, дизельных и гибридных собратьев. При этом ещё до её запуска в продажу должна поступить электрическая версия сити-кара Seat Mii. Его брат-близнец Volkswagen e-up! был анонсирован ещё в 2013 году.

Как и предполагаемые аналоги от Volkswagen и Skoda, электромобиль Seat будет построен на платформе MEB. Технические характеристики пока не публикуются, известен лишь запас хода — 500 километров.

После вывода дебютной модели семейство электромобилей Seat будет стремительно расти. Если первая машина будет хетчбэком, то вторая — кроссовером. С точки зрения технической начинки он должен стать аналогом серийной версии концепта Skoda Vision E. Следом выйдет новый электрический Leon, который будет доступен в трёх вариантах кузова: хетчбэки с тремя и пятью дверьми, а также универсал.