Нацбанк назвал причины роста реального ВВП на 2,5%

В прошлом году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Этого удалось достичь благодаря активизации внутреннего потребительского спроса и высокой инвестиционной активности, утверждают в НБУ.

“Фактические темпы роста реального ВВП в 2017 году были выше ожиданий Национального банка, опубликованные в Инфляционном отчете за январь 2018 года (2,1%). Экономика Украины восстанавливается быстрее учитывая более существенную активизацию внутреннего потребительского спроса и высокую инвестиционную активность”, – говорится в сообщении.

Потребительский спрос:

Рост конечных потребительских расходов домохозяйств в прошлом году ощутимо ускорился (до 7,8% с 2,1% в 2016 году), поддержанный высокими темпами роста реальной зарплаты, а также повышением среднего размера пенсий. Потребительские расходы сектора общего государственного управления увеличились на 3,3% после их снижения в 2016 году на 0,5%, в том числе из-за увеличения бюджетных расходов на льготы и жилищные субсидии.

Инвестиционная активность:

Валовое накопление основного капитала продолжало увеличиваться высокими темпами (18,2%) несмотря на незначительное замедление по сравнению с предыдущим годом (20,4%). В отличие от 2016 года, в прошлом году рост капитальных инвестиций наблюдался в большинстве видов деятельности. Высокой инвестиционной активности способствовали дальнейшее улучшение деловых ожиданий и финансовых результатов предприятий, а также активное финансирование правительством инфраструктурных проектов.

Внешние условия:

Объемы экспорта товаров и услуг в реальном выражении увеличились на 3,5% против их сокращения в 2016 году. Однако на рост экспорта (и в целом реального ВВП) продолжали негативно влиять ситуация на востоке страны и продление Россией действия торговых ограничений, введенных в предыдущие годы. Разрыв логистических и производственных связей с предприятиями на неконтролируемых территориях сказался и на ускорении роста импорта (до 12,2% с 8,7% в 2016 году), в том числе из-за дефицита угля на внутреннем рынке. Хотя основной вклад в рост импорта имело оживление внутреннего спроса. В результате, вклад чистого экспорта в рост реального ВВП остался отрицательным (5 п.п.), но несколько уменьшился по сравнению с предыдущим годом (5,7 п.п.).

Также в Нацбанке добавили, что рост внутреннего спроса и внешнего товарооборота способствовал улучшению показателей торговли, транспорта и перерабатывающей промышленности.

В свою очередь, отражая высокую инвестиционную активность, ускорился рост в строительстве и операциях с недвижимым имуществом.

Улучшились показатели сектора услуг в целом, особенно во втором полугодии. Это компенсировало снижение валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве из-за более низкого урожая в 2017 году по сравнению с рекордным урожаем зерновых и масличных в 2016 году, энергетике и углубление падения в добывающей промышленности.