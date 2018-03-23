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Microsoft заметно уменьшит время установки обновлений Windows

Microsoft заметно уменьшит время установки обновлений Windows

Компания Microsoft намерена упростить жизнь пользователей Windows, сократив время установки обновлений. Уже со следующим крупным апдейтом, релиз которого предположительно состоится в апреле, будет запущена новая система обновлений, так что пользователи сразу же смогут оценить изменения.

По подсчётам Microsoft, выпущенное год назад Creators Update в среднем устанавливалось в автономном режиме (когда пользоваться устройством нельзя было) за 82 минуты. После внесённых в Fall Creators Update изменений установка занимала порядка 51 минуты. С выходом следующего апдейта, известного как Spring Creators Update, это займёт всего 30 минут. Прогресс в сравнении с прошлым годом очевиден.

Как сообщается, процесс установки обновления будет разделён на две части: «онлайн», во время которой компьютером всё ещё можно будет пользоваться, и «офлайн» с синим экраном и прогрессом обновления. Microsoft удалось перенести большую часть процессов в онлайн-фазу.

Процесс обновления системы по сути представляет собой установку новой версии ОС с переносом всех пользовательских данных, настроек и установленных приложений. Происходит это по большей части во время офлайн-фазы установки обновления. С релизом Spring Creators Update распаковка новой версии Windows и подготовка пользовательских данных для миграции будут происходить во время онлайн-этапа.

По материалам 4PDA
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