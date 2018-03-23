Microsoft заметно уменьшит время установки обновлений Windows

Компания Microsoft намерена упростить жизнь пользователей Windows, сократив время установки обновлений. Уже со следующим крупным апдейтом, релиз которого предположительно состоится в апреле, будет запущена новая система обновлений, так что пользователи сразу же смогут оценить изменения.

По подсчётам Microsoft, выпущенное год назад Creators Update в среднем устанавливалось в автономном режиме (когда пользоваться устройством нельзя было) за 82 минуты. После внесённых в Fall Creators Update изменений установка занимала порядка 51 минуты. С выходом следующего апдейта, известного как Spring Creators Update, это займёт всего 30 минут. Прогресс в сравнении с прошлым годом очевиден.

Как сообщается, процесс установки обновления будет разделён на две части: «онлайн», во время которой компьютером всё ещё можно будет пользоваться, и «офлайн» с синим экраном и прогрессом обновления. Microsoft удалось перенести большую часть процессов в онлайн-фазу.

Процесс обновления системы по сути представляет собой установку новой версии ОС с переносом всех пользовательских данных, настроек и установленных приложений. Происходит это по большей части во время офлайн-фазы установки обновления. С релизом Spring Creators Update распаковка новой версии Windows и подготовка пользовательских данных для миграции будут происходить во время онлайн-этапа.