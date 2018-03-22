Французы помогут Киеву с расширением территорий

Мэр Киева Виталий Кличко подписал коммюнике с представителями Метрополии Большого Парижа о сотрудничестве по вопросам агломерации, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Согласно сообщению, документ подписан в ходе «круглого стола» «Большой Париж — Большой Киев» в рамках официального визита делегации Метрополии Большого Парижа в Киев.

Сотрудничество предполагает, в частности, содействие развитию территорий, культурный диалог и привлечение инвестиций.

«Мы начали этот процесс (создания агломерации — ред.). Эффект от этого будет всем, не только столице. Ведь вместе мы сильнее, и больше можем сделать… И здесь нужно использовать лучший европейский опыт, в частности, французский», — цитирует мэра Киева пресс-служба горгосадминистрации.

Кличко также добавил, что во время визита делегации Метрополии Большого Парижа необходимо обсудить вопрос децентрализации, развития местного самоуправления, создания и развития агломераций.

По данным пресс-службы горгосадминистрации, Метрополия Большого Парижа объединяет 135 городов и поселков общим количеством жителей 7,5 млн. Предприятия Метрополии производят 25% ВВП Франции.