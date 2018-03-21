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Украина рискует оказаться в оффшорном списке ЕС

Украина рискует оказаться в оффшорном списке ЕС

До конца 2018 года в Украине нужно ввести минимальные стандарты BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения), иначе страна может столкнуться с санкциями со стороны ЕС.

Об этом заявил глава Минфина Александр Данилюк.

По его словам, украинский бизнес рискует оказаться под давлением ограничений из-за того, что Украина попросту окажется в списке оффшоров в связи с невыполнением минимального стандарта BEPS. Для избежания этого Украина должна подписать многостороннее соглашение, направленное на унификацию положений существующих соглашений об избежании двойного налогообложения без необходимости индивидуального пересмотра самих соглашений странами в двустороннем порядке и которое подписали уже свыше 70 стран.

“Ратификацию нельзя откладывать на последний момент, поскольку если не успеем ратифицировать до конца года, попадем в “черный” список ЕС”, – подчеркнул глава украинского финансового ведомства.

По материалам УБР
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