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Курс биткоина поднялся выше $9000

Курс биткоина поднялся выше $9000

Курс биткоина вернутся к росту после очередного падения. За последние сутки он улучшил позиции и сейчас торгуется на отметке в $9020. Все остальные криптовалюты также растут.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) вернулась к росту. По состоянию 21 марта курс биткоина поднялся выше $9000, свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Так за сутки биткоин подорожал на 6,24% и сейчас торгуется на отметке $9020.

Все остальные криптовалюты также в зеленой зоне.

Цена на Ethereum в плюсе на 7,91%, поднявшись до $576.

В частности, Ripple вырос на 2,24% и торгуется на уровне $0,7.

Курс Bitcoin Cash поднялся на 7,15%, и за монету теперь дают $1047.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 349 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 43,7% всего рынка.

По материалам Комментарии
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