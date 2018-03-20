Движение по Керченскому мосту планируют начать в мае

Министерство транспорта РФ планирует в мае открыть мост в Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

“В связи с планами строителей ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, вначале мост откроют для легковых авто и рейсовых автобусов.

“На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки”, – уточняет Минтранс РФ.

После этого мост откроют для грузовиков.

“Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками”, – сообщает ведомство.

Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

“Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части”, – говорится в сообщении.

Все это готовится, чтобы успеть к курортному сезону.

“Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов”, – объясняет ведомство.

В России планируют, что “в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью”.