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В Кабмине рассказали, что остановит трудовую миграцию

В Кабмине рассказали, что остановит трудовую миграцию

Остановить трудовую миграцию из Украины смогут высокие зарплаты, которые обеспечат достойный уровень жизни. Также решить проблему поможет пенсионная реформа.

Об этом заявил Государственный секретарь Министерства социальной политики Виктор Иванкевич.

“Основная причина трудовой миграции — уровень заработной платы. Поэтому повышение доходов населения — главная задача нашего и будущего правительств. Если будут заработные платы сопоставимые с уровнем жизни — это будет влиять на молодых людей так, чтобы они не искали за границей лучшую работу”, – сказал он.

Однако, по словам Иванкевича, безусловно, молодежь всегда будет более активной для переезда за границу.

“Потому что это, пожалуй, нормально, когда люди хотят увидеть, как живут другие. И когда пробуют там работать и понимают, что дома лучше, то возвращаются”, – отметил чиновник.

Он добавил, что будет способствовать решению проблемы также пенсионная реформа, ведь пенсионная система стала более справедливой — кто больше работал, больше платил, получит большую пенсию. Это также будет влиять на процессы миграции.

Напомним, согласно прогнозам, до конца 2020 года на польский рынок труда будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

По материалам УНН
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