Словаки могут взять аэропорт "Ужгород" в концессию

Словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. интересуется вопросом концессии аэропорта Ужгород.

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает пресс-служба ОГА.

Он уже провел встречу с потенциальными концессионерами. В ходе встречи председатель ОГА напомнил, что после окончания соответствующего межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией аэропорт обслуживает воздушные суда только в режиме прямой видимости.

Поскольку установленное в Ужгороде оборудование “Украэроруха” устаревшее и не отвечает требованиям ЕС, надежд на повторное подписание межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией практически нет.

Поэтому наиболее оперативный запуск полноценной работы аэропорта возможен в случае взятия его в концессию компанией из стран ЕС.

Единственное условие Закарпатской ОГА и облсовета для концессионеров, в случае успешного решения вопроса, – это восстановление регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом.

“Если проект удастся реализовать, то на начальном этапе мы готовы запустить еженедельно три рейса Братислава-Ужгород-Киев”, – отметил президент Vedecko-vyskumna, A.C. Роберт Спишак.

“А в дальнейшем введем авиасообщение Ужгорода с Будапештом, Веной, Прагой, а также курортами Турции, которые очень популярны в период отпусков”, – добавил он.

В итоге была достигнута договоренность, что словацкая компания за свой счет проведет независимую экспертизу аэропорта Ужгород, чтобы объективно оценить его техническое состояние и балансовую стоимость, после чего направит письмо в Закарпатский областной совет с просьбой предоставить аэропорт в концессию.

Отдавать в концессию взлетно-посадочную полосу при этом нельзя, напомнил Москаль.

Окончательное решение будет за депутатами областного совета.