Назначен глава Счетной палаты Украины

Верховная рада назначила нардепа от “Блока Петра Порошенко” Валерия Пацкана главой Счетной палаты Украины. За соответствующее решение проголосовали 309 нардепов.

Так, Рада 263 голосами избрала 9 человек в состав Счетной палаты (Валерий Пацкан, Андрей Дидык, Цезарь Огонь, Виктор Богун, Василий Неизвестный, Андрей Майснер, Игорь Яремчук, Ирина Иванова, Александр Яременко).

После этого, 309 нардепов проголосовали за назначение Пацкана главой Счетной палаты. Глава Верховной рады Андрей Парубий также внес предложение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Валерия Пацкана в связи с назначением его главой Счетной палаты. Парламентарии 279 голосами поддержали предложение. Отметим, предыдущий глава Счетной палаты Роман Магута с конца 2016 года находится под следствием по дело о злоупотреблении властью – он предоставил члену Счетной палаты служебное жилье в центре столицы, хотя она уже имела приватизированное жилье в Киеве. В декабре 2013 года Счетная палата купила квартиры, среди которых была двухкомнатная стоимостью почти 1,4 млн гривен.

Позже член Счетной палаты обратилась к Магуте с просьбой приватизировать жилье, на что он согласился. В квартире прописали племянника члена палаты, он приватизировал ее и передарил. Напомним, как ранее писало РБК-Украина, назначение Пацкана новым главой Счетной палаты входило в один пакет с назначением главы НБУ и уполномоченного Верховной рады по правам человека.

“Камнем преткновения является именно Счетная палата. Во “фронте” не хотят Пацкана на главу. Либо же как компромиссный вариант: на первого заместителя главы идет их представитель, у которого будет право вето на решение главы”, – сообщил источник во фракции БПП.