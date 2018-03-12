Будущим водителям значительно облегчили жизнь

Сервисные центры МВД опубликовали в сети все маршруты, по которым сдается второй этап практической части экзамена на получение права управления транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

«Все схемы маршрутов было обновлено после просмотра в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах», — сказано в сообщении.

Как отмечается, по ссылке можно выбрать регион проживания, территориальный сервисный центр МВД, удобный для сдачи экзамена, и загрузить схемы маршрутов. За каждым сервисным центром МВД закреплено от двух до семи маршрутов, которые избираются экзаменатором перед проведением экзамена.

На сайте Главного сервисного центра МВД можно также подготовится к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру.